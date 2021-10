Ponte dei Servi, chiusura a fasce orarie notturne della Strada statale del Caffaro

TRENTO. Cantiere stradale al via domani a Comano Terme. Nelle notti da lunedì 1 a sabato 6 novembre prossimi verrà chiusa al traffico a fasce orarie la Strada statale 237 del Caffaro, tra le località di Ponte dei Servi e Limarò, per consentire l'esecuzione di alcuni lavori per consolidare e riprofilare la parete rocciosa a monte della sede stradale.

Più in dettaglio, la strada sarà chiusa al traffico dalle 22:30 alle 1:30 e dalle 2:00 alle 5:00 nel tratto compreso tra le progressive al km 102,500 e km 103,500 circa a partire dalle 22.30 di lunedì 1 novembre e nelle notti seguenti. La regolamentazione del traffico si concluderà alle 5 di mattina di sabato 6 novembre. Sarà in ogni caso garantito con continuità il passaggio ai mezzi di soccorso e, nell'intervallo dalle 01:30 alle 2:00, sarà assicurata un'apertura per il transito di tutte le categorie di veicoli.