Investito e trascinato per chilometri a Iavrè, donna denunciata per omicidio stradale e omissione di soccorso

SPIAZZO. Nella tarda serata di ieri, si è presentata autonomamente presso la Stazione carabinieri di Spiazzo la conduttrice del veicolo che poche ore prima, a Porte Rendena – frazione Iavrè, sulla strada statale 239, aveva travolto il sacrestano 73enne Aldo Valentini.

L’uomo, dopo essere stato investito e sbalzato nella corsia opposta da un altro veicolo, il cui conducente si era fermato per prestare soccorso, è stato travolto dalla Tiguan condotta dalla donna e, rimasto agganciato al sottoscocca, era stato trascinato per diversi chilometri sino al territorio di Pelugo dove era stato rinvenuto esanime.

La donna, una 72enne della Val Rendena, è stata denunciata in stato di libertà per i reati di omicidio stradale e omissione di soccorso. Indagini in corso.