Fiavè, cade da 4 metri: 16enne soccorso dall’elicottero

TRENTO. Intervento dell’elisoccorso nel primo pomeriggio di oggi, 17 maggio, a Fiavè per soccorrere un 16enne caduto da un’altezza di circa 4 metri.

Sul posto assieme ai sanitari anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale Giudicarie assieme all’Uopsal.

In base ad una prima ricostruzione in giovane, era impegnato in uno stage presso un’azienda che si occupa di impianti ed era al lavoro in un edificio in località Torbiera.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.