Due incidenti motociclistici in valle del Chiese, padre e figlia cadono nel torrente e un centauro si ferisce al crossodromo

STORO. Due incidenti motociclistici sono avvenuti oggi in valle del Chiese. La moto guidata da un 44enne è caduta per alcuni metri in un torrente in val Lorina: l’uomo ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato al Santa Chiara. Meno grave la figlia di 16 anni, trasportata a Storo.

Sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso: due ambulanze e due elicotteri.

Altro incidente motociclistico a Storo: un motociclista di 57 anni è rimasto ferito alle gambe durante una gara valide per il campionato regionale ed è stato ricoverato anche lui al Santa Chiara.