Dagli Europei (su strada) ai Mondiali di Gran Fondo: il Trentino capitale della bici

TRENTO. Presentata nella sede di Trentino Marketing, coi vertici dello sport, della politica e dell’organizzazione provinciale, l’ottava edizione della Dolomitica Brenta Bike che quest’anno ospita i Campionati del Mondo delle categorie master. Nel panorama degli eventi Mtb di cartello della stagione in corso, l’appuntamento in Trentino dal 24 al 26 giugno è sicuramente uno tra quelli irrinunciabili.

La location è la Val Rendena: il grande evento infatti, si snoderà tra Pinzolo e Madonna di Campiglio. In calendario per sabato 25 giugno, un evento agonistico di altissimo livello, incardinato su tre gare: Dolomitica Uci Marathon Masters World Championships (67 km - dislivello 2.400 mt.), Dolomitica Brenta Bike Marathon (stesso percorso del Mondiale) e Dolomitica Brenta Bike Classic (41 km. - dislivello 1.400 mt.). Più di venticinque nazioni hanno assicurato la presenza dei rispettivi atleti.

Da settimane ormai, le squadre di operatori sono quotidianamente sul territorio per prendersi cura, centimetro dopo centimetro, dei sentieri, fiore all’occhiello della manifestazione. Infatti da queste parti, oltre a custodire la bellezza, si cura anche la sicurezza. Il percorso delle Marathon, sia Mondiale che “tradizionale”, presenta delle novità che impressionano soprattutto perché vanno ad impreziosire un piccolo capolavoro, apportando alcune modifiche, tecnicamente eccellenti, emozionalmente sublimi, per raccontare ancora di più il territorio ed omaggiare la storia di questa montagna. Sia il percorso Marathon che Race sono quasi interamente segnalati, comunque pronti per la prova generale.

Alcuni campioni si sono già presentati sui sentieri tra Pinzolo e Madonna di Campiglio per una prima prova del tracciato; l’invito è quello di scaricare la traccia Gpx disponibile sul sito e di venire a provarlo: www.dolomiticasport.com; info@dolomiticasport.com; dolomiticabike@pec.it; dati tecnici e Tracce Gpx: www.dolomiticasport.com/dolomiticabike C.L.