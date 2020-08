Ciclista vola nel dirupo in val Rendena, salvo 58enne

PORTE DI RENDENA. Salvo dopo una caduta di diverse decine di metri in un dirupo. E' stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento con politraumi il ciclista di 58 anni di Sarentino che stamane, 8 agosto, ha perso il controllo della sua mountain bike finendo fuori da uno stretto sentiero e ruzzolando per decine di metri lungo un canale scosceso nel bosco, nei pressi della chiesetta di San Valentino nel comune di Porte di Rendena. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 9.20 dai compagni di gita.



Il coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l'intervento dell'elicottero e di una squadra di due operatori della Stazione Val Rendena Busa di Tione. Sul posto anche ambulanza e Vigili del Fuoco che hanno agevolato le operazioni di recupero tagliando alcune piante.

I soccorritori, il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica hanno raggiunto l'infortunato, cosciente, da sotto, lo hanno stabilizzato e imbarellato. Con un sistema di corde fisse è stato poi spostato per una trentina di metri per consentire all'elicottero il recupero tramite verricello. L'uomo è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento. E' grave ma non sarebbe in pericolo di vita.