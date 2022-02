Bleggio, due escursioniste restano bloccate sul ghiaccio: recuperate con il cane dall’elisoccorso

FIAVE’. Due escursioniste del 1967 di Nago Torbole e del 1966 di Riva del Garda, con un cane, sono state recuperate dall'elisoccorso dopo aver perso la traccia del sentiero n. 462 sul monte Cogorna (Bleggio superiore). Nel perdere l'orientamento, le due donne e il cane sono finite in una zona impervia caratterizzata da terreno innevato e ghiacciato, a circa 1.500 m.s.l.m.. Impaurite e in difficoltà a proseguire in autonomia, le due escursioniste hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 15.30.



Il Tecnico di Centrale, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che, dopo una breve ricerca dall'alto, ha individuato le due donne e le ha recuperate a bordo dell'elicottero, insieme al cane. Infine, sono state elitrasportate a Fiavè ed affidate agli operatori della Stazione Giudicarie esteriori che, nel frattempo, si erano preparati in piazzola.