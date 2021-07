Tragedia in Val di Fassa: giovane mamma trovata senza vita in casa

VAL DI FASSA. Tutta la comunità della Val di Fassa piange la scomparsa di Monica Dell’Eva, ad appena 44 anni, moglie del Conseier de Procura di Fassa Riccardo Donei e madre di due figli piccoli. La donna, originaria di Trento, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione.

A dare la notizia è il consigliere provinciale Luca Guglielmi: “Ci sono momenti e situazioni che non si vorrebbero mai vivere; oggi è uno di questi momenti. L’intera Val di Fassa è sconvolta dalla notizia della prematura ed improvvisa dipartita di Monica, moglie del Conseier de Procura Riccardo Donei. Da parte del sottoscritto in qualità di Consigliere provinciale ladino e di Segretario Politico dell’Associazione Fassa, di concerto con il Presidente Armando Mich, il capogruppo in Consei general, Matteo Iori e la Senatrice Elena Testor giungano alla famiglia tutta le più sentite condoglianze e il più profondo cordoglio. Co la segureza che Monica, apede al Doucedie la vardarà jù Vò duc col medemo amor che v’à dat su chesta Tera. N strent e n fort braciacol da duc nos".