Tornano in tv le imprese dei boscaioli della val di Fassa. Nel team anche una donna. Ora c’è un nemico in più: il bostrico

TRENTO. Da domani, giovedì 9 giugno, torna sul canale televisivo Dmax in streaming su Discovery+ la serie "Undercut: l'oro di legno", di GiUMa Produzione per Warner Bros con la collaborazione, come sempre, di Trentino Film Commission.

Novità assoluta di questa quinta stagione, una nuova presenza femminile e un nuovo team nei boschi della val di Fassa. Accanto a Francesca, questo il nome, nel team trentino Z-Holz che opera nei boschi della Val di Fassa, ad arricchire questa quinta stagione anche gara di rally tra i team alimentata dalla passione per i motori di Michele Sambugaro e Moreno Giacomelli.



Sono stati anni duri quelli passati e la situazione nei boschi del Nord Est si sta facendo sempre più complessa. La tempesta Vaia ha cambiato il paesaggio e i molti alberi sradicati hanno favorito l’insediarsi del bostrico.

"Undercut: l'oro di legno" (5x60’) è una produzione originale GiUMa Produzioni per Warner Bros. Discovery realizzata con il sostegno di Trentino Film Commission. DMAX è visibile al Canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 170, 171 e tivùsat Canale 28. La serie sarà disponibile in streaming anche sulla piattaforma discovery+.