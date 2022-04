Stagione dello sci, scatta il conto alla rovescia

TRENTO. E’ scattato il conto alla rovescia per la stagione dello sci in Trentino.

In val di Fassa domenica 3 aprile sarà l’ultimo giorno di apertura degli impianti nell’area sciistica del Buffaure, tra le più belle cime dolomitiche, Catinaccio, Gruppo del Sella, Sassolungo, Sassopiatto e Marmolada.

Le particolari condizioni metereologiche del periodo, caratterizzate da alte temperature per molti giorni di seguito, hanno infatti portato la società ad anticipare di una settimana la chiusura della stagione invernale.

Una decisione presa comunque con il sorriso. “La stagione è andata incredibilmente bene rispetto alle nostre previsioni iniziali – spiega Christian Lorenz, presidente Funivie Buffaure – . Rispetto alle ‘prime entrate’, ovvero agli accessi iniziali sulla nostra telecabina, siamo ad un -10% sul 2019, che era stato un anno particolarmente positivo, e in linea su quanto realizzato in media negli ultimi due anni. Merito – aggiunge – di un grande lavoro di squadra, sia nel gestire al meglio le tante difficoltà derivate dalle stringenti regole imposte quest’anno, sia nel promuovere maggiormente l’area, ma anche della grande novità del campo scuola in quota: una scelta ponderata che si è rivelata vincente. Basti pensare che la seggiovia Buffaure di Sotto, che serve la vicina nuova pista azzurra Salvan, ha avuto un incremento del 15%”.

Bene anche i rifugi.

L’appuntamento è ora per sabato 18 giugno, con la ripartenza degli impianti per la stagione estiva.