Soraga, ruspa si ribalta, ferito sessantenne

SORAGA. Il manovratore di un escavatore è rimasto ferito questo pomeriggio, 11 maggio, attorno alle 15.30, in seguito al ribaltamento del mezzo avvenuto a Soraga, in val di Fassa.

L'uomo, 60 anni residente in zona, è stato sbalzato dal mezzo finito in una scarpata e ha subito gravi traumi per cui è stato necessario il suo trasporto con l'elisoccorso all'ospedale S.Chiara di Trento.

Sul posto sono intervenute anche due autoambulanze, assieme ai vigili del fuoco.