Precipita in un canalone per 50 metri, grave una giovane escursionista della Val di Fiemme

TRENTO. Si è concluso intorno alle 15 di questo pomeriggio un intervento in soccorso di una escursionista classe 1994 della Val di Fiemme, che era in compagnia di un amico e del cane. I due erano poco sotto la cima Canzenagol, in Val di Fiemme, nel Gruppo del Lagorai, quando la ragazza è precipitata per una cinquantina di metri in un canalone. La ragazza è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento. Illeso il compagno che ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112, intorno alle 12.50.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino Settentrionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che ha sbarcato in hovering il Tecnico di elisoccorso con il medico. In un secondo momento, considerato il posto impervio, è stato prima verricellato l'infermiere e poi, i 2 operatori della stazione della Val di Fiemme.

L'elicottero è poi volato a recuperare un altro Tecnico di elisoccorso a Fiera di Primiero per recuperare il compagno e il cane che erano situati in un posto impervio. In seguito è stata recuperata la ragazza che è stata precedentemente intubata con il medico e elitrasportata d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento. L'elisoccorso è poi tornato in quota per recuperare tutti i soccorritori, il compagno di escursione della ragazza ferita e il cane, per riportali a valle.