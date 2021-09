Precipita con il parapendio sulla Marmolada: salvo

TRENTO. Un pilota di parapendio francese di 30 anni è rimasto ferito oggi (24 settembre) dopo essere precipitato su una cengia sulla parete sud della Marmolada, in val di Fassa, a una quota di circa 2800 metri.

L'allarme è stato lanciato attorno alle 13.45 da alcuni escursionisti che hanno visto l'uomo in difficoltà e, successivamente, dagli amici che erano in contatto radio con lui.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites, decollato da Pontives con a bordo il Tecnico di Elisoccorso e l'equipe medica.

L'infortunato, che nel frattempo era riuscito ad assicurarsi in parete, è stato raggiunto con un verricello da circa 30 metri, recuperato a bordo dell'elicottero e trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento. Pronti in piazzola gli operatori della Stazione Alta Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico, il cui intervento non è stato necessario.