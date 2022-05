Passo Lavazè, boscaiolo colpito da un tronco

TRENTO. Due infortuni nei boschi in due giorni in Trentino. Dopo il boscaiolo ferito ieri (26 maggio) a Frassilongo in val dei Mocheni, oggi un altro incidente in val di Fiemme, vicino a passo Lavazè.

L’uomo, 53 anni di origine straniera, lavorava al recupero degli schianti causati dalla tempesta Vaia quando è stato investito da un tronco e sbalzato su una pietraia.

Dalle prime informazioni il boscaiolo è rimasto ferito ad una gamba. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che ha trasportato il ferito in ospedale: non è in pericolo di vita.