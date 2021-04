Olimpiadi 2026 incontro “tecnico” ai piedi dello stadio del salto di Predazzo

TRENTO. Il rifacimento degli impianti per il salto da 90 e 120 metri (21,5 milioni di euro) e la sistemazione dell’anello per lo sci da fondo (11,5 milioni di euro). Sono due degli interventi programmati e confermati in val di Fiemme in vista delle Olimpiadi 2026.

Il confronto è aperto tra Piazza Dante e i Comuni interessati dai Giochi Olimpici 2026. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha incontrato i rappresentanti istituzionali di Predazzo e Tesero ai piedi dello stadio del salto della Val di Fiemme per fare il punto sulle opere che saranno realizzate in vista delle Olimpiadi.

All’appuntamento con le Amministrazioni comunali guidate dai sindaci Maria Bosin (Predazzo) ed Elena Ceschini (Tesero) e il commissario della Comunità Giovanni Zanon hanno partecipato anche il dirigente generale del Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Sergio Bettotti e i consiglieri provinciali Gianluca Cavada e Pietro De Godenz.

Il presidente ha assicurato l’attenzione della Provincia affinché le comunità interessate dal grande evento possano offrire a sportivi ed ospiti un’accoglienza degna di un evento tanto importante.

Tra gli interventi che saranno realizzati, figurano il rifacimento degli impianti per il salto da 90 e 120 metri (21,5 milioni di euro) e la sistemazione dell’anello per lo sci da fondo (11,5 milioni di euro), secondo gli impegni assunti dalla Provincia in occasione della candidatura per l'evento Olimpico del 2026.

Le opere complementari riguardano in particolare la rete viabilistica con Brt, hub di smistamento a Cavalese e il collegamento con Valfloriana per un totale di 82 milioni di euro.