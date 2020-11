Incappa nei controlli durante il coprifuoco, denunciato per spaccio

SAN GIOVANNI DI FASSA. Un 25enne che nella tarda serata di ieri,19 novembre, ben dopo le 22 consentite, è stato fermato lungo la SS48 a bordo della propria auto dai carabinieri della Stazione di San Giovanni di Fassa è stato denunciato per possesso di marijuana ai fini di spaccio.

Il giovane non è stato in grado di fornire una valida giustificazione circa la sua presenza in strada ma soprattutto si è mostrato particolarmente teso, tanto da insospettire i carabinieri, che hanno deciso di perquisire il veicolo rinvenendo un grinder.

Nel corso della successiva perquisizione, estesa all'abitazione del ragazzo, sono stati recuperati 18 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e la somma di 240 euro, ritenuta frutto dello spaccio. Oltre alla denuncia, il 25enne dovrà anche pagare una sanzione per l'inosservanza delle disposizioni anti Covid.