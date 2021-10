Ginecologi all’ospedale di Cavalese, la Provincia accelera: in arrivo un bando di mobilità volontaria e un nuovo concorso

TRENTO. Mancano ginecologi e ostetrici all’ospedale di Cavalese? La Provincia corre ai ripari e annuncia un bando di mobilità volontaria e un nuovo concorso a tempo indeterminato per metà novembre.

È stata l’assessora provinciale alla sanità Stefania Segnana ad annunciarlo oggi (martedì 5 ottobre) nel corso della seduta del Consiglio provinciale dedicata ai question time.

Segnana ha chiarito che «per le discipline di ostetricia e ginecologia è ancora valida la graduatoria dell’ultimo concorso, ove restano da chiamare quattro candidate specializzande, delle quali nessuna però ha optato per la sede di Cavalese. In considerazione di ciò, l’azienda emetterà a breve un bando di mobilità volontaria per acquisire ginecologi con alto profilo professionale che possano inserirsi nell’attività senza necessità di un particolare addestramento. Inoltre, l’assessora ha annunciato l’arrivo di un nuovo concorso a tempo indeterminato per metà novembre, per poter reclutare neo specialisti in ostetricia e ginecologia».

Anche per la disciplina di pediatria è valida la graduatoria dell’ultimo concorso, e anche in questo caso nessuna candidata ha optato per la sede di Cavalese.

A tale riguardo l’assessora ha sottolineato «che la selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato menzionata nell’interrogazione e pubblicata lo scorso agosto, così come la recente selezione per il reclutamento di liberi professionisti per la sede di Cavalese ha avuto il riscontro di 4 professionisti specializzati in pediatria che hanno manifestato disponibilità e ai quali sarà assegnato incarico in libera professione», ha concluso Segnana.