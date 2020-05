Coronavirus, al via i test sierologici a Campitello di Fassa

TRENTO. Ha preso il via questa mattina, all'interno della palestra di Campitello di Fassa, la sperimentazione dei test sierologici certificati dall'Istituto superiore di sanità.

Nel corso della mattinata è annunciato l'arrivo del presidente della Giunta provinciale Maurizio Fugatti, che ha commentato: "Ci sono tanti test in giro. Noi dobbiamo muoversi su quelli certificati. Il Governo sta ragionando su un test sperimentale di 150 mila-200 mila persone a livello nazionale: questo per capire le dimnensioni. Non si può avere illusiooni di patente di immunità".