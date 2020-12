Cavalese, il ristorante Le Rais porta in tavola l’inclusione sociale. Via alla raccolta di fondi online

CAVALESE. Al via la campagna di crowdfunding lanciata dalla cooperativa sociale Le Rais, attiva in val di Fiemme e in val di Fassa, che a settembre ha preso in gestione l'albergo Stella di Cavalese. Appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, aprirà, in veste completamente rinnovata, anche il ristorante dell'hotel, che si chiamerà "Le Rais - I sapori della diversità".

Al suo interno verranno infatti impiegati lavoratori in condizioni di fragilità o con disabilità, che costituiranno circa il 40% dello staff. Proprio per portare a termine una serie di lavori e ultimare l'acquisto di alcune attrezzature, gli 11 soci della coop hanno lanciato una raccolta fondi - disponibile al link https://www.produzionidalbasso.com/project/ristorante-le-rais-i- sapori-della-diversita/ - per raggiungere la somma di 20.000 euro.

La campagna si chiuderà il 31 gennaio e prevede, come di consueto per queste iniziative, una serie di ricompense: tra queste, grazie alla collaborazione fornita a titolo gratuito dallo chef stellato Alessandro Gilmozzi e dall'attore Alessandro Arici, un buono per una cena gourmet e uno per una cena "teatralizzata".

"Con questo progetto vogliamo unire i valori dell'inclusione sociale e della diversità come ricchezza al gusto della buona tavola e della convivialità", spiega il presidente della cooperativa Federico Comini. "Donare e finanziare il nostro progetto non vuol dire finanziare solo noi ma tutto un ecosistema sostenibile che ruota intorno al ristorante". Dai sottopiatti alle materie prime, infatti, tutto sarà a filiera corta o legato ad altri progetti di ecosostenibilità e inclusione.

"Abbiamo già avviato alcune collaborazioni: avremo la pasta di Felicetti per i nostri primi, la trota allevata a Predazzo, alcune delle bevande saranno invece di Comunità Frizzante di Rovereto. Adotteremo questo modus operandi anche sul cibo: i sottopiatti sono di una coop friulana che lavora le ceramiche e svolge attività di reinserimento lavorativo per persone con bisogni particolari, mentre i tavoli saranno prodotti da Fiemme 3000 utilizzando il legno degli schianti di Vaia", aggiunge il consigliere Alessandro Ceol, coordinatore dell'area Convitti.