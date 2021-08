Catinaccio, resta incrodato su una cengia: difficile intervento di recupero

MOENA. Un escursionista di 68 anni di Concorezzo (MB) è stato recuperato illeso dall'elisoccorso nel gruppo del Catinaccio in Val di Fassa. L'uomo era da solo e, dopo aver sbagliato itinerario, si è ritrovato su una piccola cengia lungo un canale molto impervio verso la pala di Mesdì, senza possibilità di salire o scendere. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 13.30.



Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero. Poiché non era stato possibile definire con precisione la posizione dell'uomo, l'elicottero ha imbarcato a bordo un operatore della Stazione Centro Fassa del Soccorso Alpino, per aiutare l'equipaggio nella ricerca dall'alto. In poco tempo l'escursionista è stato individuato e l'elicottero ha sbarcato il tecnico di Elisoccorso circa 60 metri più a valle.

Il soccorritore ha raggiunto l'uomo arrampicando lungo il canale di roccia misto neve. Successivamente l'escursionista, illeso, è stato recuperato a bordo dell'elicottero con il verricello e trasportato al rifugio Gardeccia.