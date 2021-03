A Predazzo parrucchiere al lavoro: multe e salone chiuso, clienti rispedite a casa con il taglio a metà

PREDAZZO. A insospettire i carabinieri è stato il continuo viavai di persone in entrata e uscita da un salone di parrucchiere, nonostante la chiusura imposta dalle restrizioni anti Covid. E così è scattato il controllo da parte dei militari di Predazzo all’interno dell’esercizio dove era in pieno svolgimento l’attività lavorativa, alla presenza di alcuni clienti.

Il salone, gestito da un trentatreenne di origine cinese, è stato chiuso e il titolare sanzionato per l’inosservanza delle disposizioni sulla zona rossa. Stessa sorte per i due clienti in poltrona, residenti in un altro Comune e dunque multati e rinviati al domicilio, tra l’altro senza completare il taglio.

Fa parte, questa, delle iniziative di controllo del territorio portate avanti in questi giorni dall’Arma e nello specifico dai carabinieri della Compagnia di Cavalese.

Sempre in quest’ottica, i militari della Stazione di Imer hanno accertato la presenza di avventori all’interno di un bar, dove continuavano imperterriti a servire i clienti al banco, in spregio alle norme, rispettate dal resto degli esercenti del posto. Oltre a sanzionare gli avventori indisciplinati e l’esercente, i carabinieri hanno disposto la chiusura del locale, apponendo i sigilli per 5 giorni.