È morto il sedicenne caduto con la bici sulla ciclabile della Val di Fassa

VAL DI FASSA. Non ce l’ha fatta il sedicenne milanese caduto in bicicletta, lo scorso 4 giugno, mentre pedalava lungo la ciclabile della Val di Fassa, assieme agli amici compagni di scuola. Il ragazzo, ricoverato in coma al Santa Chiara per i traumi riportati alla testa, è deceduto dopo quattro giorni di agonia.

Il ragazzo era salito in Trentino, a Canazei, per trascorrere con i compagni di scuola un viaggio di istruzione all’insegna dell’attività sportiva. L’incidente è avvenuto nella tarda mattina del 4 giugno mentre la comitiva di giovani pedalava sulla ciclabile nei pressi del parco di Pera; il ragazzo ha perso il controllo della mountain bike ed è finito a terra sbattendo violentemente la testa e perdendo subito i sensi.

I soccorsi, il volo in elicottero al Santa Chiara, l'intervento chirurgico e la speranza di un recuperpo che purtroppo non c'è stato. Poi la tragica fine.