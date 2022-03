Duplice omicidio: iniziato il processo a Benno Neumair: rischia l'ergastolo

BOLZANO. E' iniziato poco fa (oggi 4 marzo) al Tribunale di Bolzano il processo in Corte d'Assise a carico di Benno Neumair, che il 4 gennaio 2021 uccise i suoi genitori, Laura e Peter, strangolandoli con un cordino e gettando poi i loro cadaveri nel fiume Adige.

Benno, reo confesso del duplice omicidio, è accusato di omicidio aggravato plurimo e occultamento di cadavere.

Il giovane, difeso dagli avvocati Flavio Moccia ed Angelo Polo, rischia l'ergastolo per il duplice delitto che lui stesso ha già confessato.

A presiedere la Corte è il giudice Carlo Busato con il giudice Ivan Perathoner a latere. I sei giurati sono tutti donne. Al processo sono stati ammessi in totale un centinaio di testimoni.

L'imputato è presente in aula. (foto Ansa)