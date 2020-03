Coronavirus, terza vittima trentina: morta un'anziana della val di Ledro

LEDRO. C'è una terza vittima trentina per Coronavirus. Si tratta di una donna ledrense ospite della casa di riposo di Bezzecca deceduta ieri sera all'ospedale di Arco. Era affetta da gravi patologie. La notizia è stata confermata da fonti ospedaliere.

Il sindaco Renato Girardi in un videomessaggio sul sito del Comune ha informato che la donna aveva 86 anni e gravi patologie respiratorie. Due i casi di positività in valle: una signora di mezza età, che si trova a casa sua e sta bene, e un'altra anziana in ricovero.