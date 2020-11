Coronavirus, nuovi contagiati in Trentino: 77 gli ultrasettantenni, 2 i bimbi sotto i 2 anni

TRENTO. Sono ancora gli anziani a preoccupare di più: gli ultrasettantenni sono infatti 77 dei 320 nuovi contagiati di oggi, 5 novembre. Ma il virus colpisce anche i piccolissimi: tra i nuovi positivi 2 hanno tra 0-2 anni ed 1 sotto i 5 anni. Ci sono poi 25 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare e le autorità sanitarie stanno definendo le procedure per un eventuale isolamento delle riapettive classi (ieri quelle in quarantena erano

238).

Le autorità sanitarie trentine rinnovano con forza l'appello ad adottare stringenti misure di sicurezza a partire dal distanziamento e dall'uso della mascherina per proteggere la popolazione anziana.