Coronavirus, in Trentino 3 morti e 320 nuovi contagi

TRENTO. Altre 3 vittime e 320 nuovi contagi in Trentino comunicati oggi, 5 novembre. Con un aumento di 4 ricoveri in terapia intensiva.

Il numero totale dei morti raggiunge quota 254. Sono 224 i ricoverati con sintomi (13 in più di ieri), 15 le persone in terapia intensiva, 2.097 quelle in isolamento domiciliare.

Sempre molto intensa l'attività di monitoraggio, con 3.132 tamponi analizzati di ieri (2.271 in Apss e 861 alla Fem). Dall'inizio della pandemia pertanto i test molecolari effettuati sono stati 301.199.