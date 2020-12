Coronavirus, nuova ordinanza in Trentino:coprifuoco anticipato alle 20, numero limitato di persone nei negozi

TRENTO. Nuova ordinanza del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, per introdurre ulteriori misure di contenimento della diffusione del virus.

Un’ordinanza ulteriormente restrittiva, rispetto a quanto previsto dalla zona gialla. “Non possiamo aspettare ancora quello che deciderà il Governo”, dice il presidente. “Ho incontrato i sindaci dei 5 centri principali. In accordo con l’Azienda sanitaria si confermano le misure esistenti, come il divieto di incontro per più di 6 persone all'aperto. Dobbiamo evitare gli assembramenti. Le medie e grandi strutture di vendita devono consentire uno spazio di 4 metri per persona e devono munirsi di strumenti contapersone. Quelle sotto i 250 metri devono garantire il distanziamento di minimo un metro, già esistente. Spostamenti: il coprifuoco viene anticipato dalle 22 alle 20 fino alle 5. Esercizi commerciali aperti fino alle 19.30 e ristorazione con asporto fino alle 22”.

L’ordinanza vale dalla mezzanotte di oggi fino al 6 gennaio e “vuole richiamare i trentini a un forte senso di responsabilità”.