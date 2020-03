Coronavirus in Trentino, ecco la mappa aggiornata: 72 casi a Trento, 42 ad Arco, 34 a Ledro

TRENTO. A Trento 72 casi, ad Arco 42, a Ledro 34, a Pergine 21, a Canazei e Vermiglio 15, a Borgo Chiese 14, a Pieve di Bono - Prezzo 8, a Rovereto, Castello Molina di Fiemme e Commezzadura 7. Questa la mappa aggiornata dei casi positivi in Trentino.

Qui sotto la situazione nel dettaglio.

Solo ieri, domenica 15 marzo, si sono avuti 117 nuovi nuovi casi, per un totale di 378. Nel conteggio sono inseriti anche soggetti ai quali non è stato fatto il tampone (124 persone): vengono ritenuti positivi anche i congiunti di persone malate che presentano sintomi.

Dei 378 positivi, 269 sono a domicilio, 68 in malattie infettive, 13 in alta intensità, 15 in terapia intensiva, 7 guariti.

La media d'età dei pazienti in terapia intensiva è di 55: il più giovane ne ha 43, il più anziano 75.