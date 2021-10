Ci risiamo: dopo le pizzerie, anche i bar del Trentino non raggiungono l’eccellenza

TRENTO. Dopo le pizzerie, anche i bar. Il Gambero Rosso fa uscire la sua nuova guida “Bar d’Italia 2022” e nei locali d’eccellenza contrassegnati da Tre Chicchi e Tre Tazzine non c’è nemmeno un locale del Trentino.

E così dopo essere tra le poche realtà italiane dove le pizze non sono “eccellenti” (nemmeno una pizzeria trentina tra quelle contrassegnate dai Tre Spicchi e le Tre Rotelle) anche la “Bibbia” dei bar ci boccia sonoramente per quanto riguarda l’alta classifica.

E pensare che la guida 2022, a detta da una nota redatta dallo stesso staff del Gambero Rosso, «celebra il ritorno alla normalità con i tavolini dei bar nuovamente affollati». La pubblicazione enogastronomica presenta più di 1130 indirizzi con oltre 50 new entry mentre sono 43 i locali che hanno ricevuto il massimo riconoscimento dei Tre chicchi e Tre tazzine con 3 nuovi ingressi: Caffè Cavour 1880 a Bergamo, L'Ile Douce a Milano, CM Centumbrie a Magione (Perugia).

Sono 22 i locali della categoria Stelle (gli esercizi che hanno ottenuto il massimo punteggio per 10 anni consecutivi) con l'ingresso di Morlacchi a Zanica (Bergamo), Gran Caffè Quadri a Venezia e Il Chiosco a Lonigo (Vicenza).

Il premio Aperitivo dell'Anno torna nella città che per prima ha dato il via al rito che ormai è entrato a far parte della vita degli italiani, il riconoscimento va Clivati, a Milano. Il premio Illy Bar dell'anno 2022, dedicato quest'anno alla sostenibilità, va a CM Centumbrie Magione [Perugia].

«Siamo felici - commenta Paolo Cuccia, presidente del Gambero Rosso - di presentare questa nuova edizione della guida Bar d'Italia. Prosegue - la collaborazione con il nostro storico compagno di viaggio illycaffè, azienda eccellente del made in Italy con cui, non a caso, si incrociano i nostri percorsi. Anche Gambero Rosso riserva infatti costante attenzione alla tematica della sostenibilità».

«Il bar - afferma l'amministratore delegato Luigi Salerno del Gambero Rosso - ha sancito il nostro vero ritorno alla normalità. Il settore, nonostante le inevitabili difficoltà, ha saputo mettersi alla prova puntando su una visione innovativa per il futuro, nuove idee, nuovi obiettivi e nuove possibilità. Come Gambero, continueremo a supportare i locali che mantengono alti gli standard qualitativi».

Ecco i 43 locali che si sono aggiudicati i Tre Chicchi e Tre Tazzine 2022.

Piemonte

Canterino | Biella

Converso | Bra [CN]

Baratti & Milano | Torino

Caffè Mulassano |Torino

Bar Zucca | Torino

Liguria

Douce | Genova

Murena Suite | Genova

Lombardia

La Pasqualina| Almenno San Bartolomeo [BG]

Sirani | Bagnolo Mella [BS]

Caffè Cavour 1880 | Bergamo – Novità

Bedussi | Brescia

In Croissanteria Lab | Carobbio degli Angeli [BG]

Colzani | Cassago Brianza [LC]

Pasticceria Sartori | Erba [CO]

Pasticceria Roberto | Erbusco [BS]

L’ Ile Douce | Milano – Novità

Pavé| Milano

Marelet| Treviglio [BG]

Morlacchi | Zanica [BG]

Veneto

Olivieri 1882 | Arzignano [VI]

Il Chiosco | Lonigo [VI]

Biasetto | Padova

Amo| Venezia

Gran Caffè Quadri | Venezia

Friuli-Venezia Giulia

Caffetteria Torinese | Palmanova [UD]

Caffè Vatta | Trieste

Emilia-Romagna

Gino Fabbri Pasticcere | Bologna

Staccoli Caffè | Cattolica [RN]

Bar Roma | Novellara [RE]

Dolce Salato | Pianoro [BO]

Nuova Pasticceria Lady | San Secondo Parmense [PR]

Toscana

Tuttobene | Campi Bisenzio [FI]

Gilli | Firenze

Paszkowski | Firenze

Marche

Picchio|Loreto [AN]

Umbria

CM Centumbrie | Magione [PG] – Novità

Lazio

Spazio Bar e Cucina| Roma

Abruzzo

Caprice | Pescara

Campania

Sal De Riso Costa d’Amalfi | Minori [SA]

Puglia

300mila Lounge | Lecce

Sicilia

Sciampagna | Marineo [PA]

Caffè Sicilia | Noto [SR]

Antico Caffè Spinnato | Palermo