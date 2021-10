Esce la «bibbia» delle pizzerie, ma il Trentino viene dimenticato

TRENTO. Torna con voti e classifiche, dopo l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la nuova edizione della guida "Pizzerie d'Italia 2022" del Gambero Rosso giunta alla nona edizione. La pubblicazione enogastronomica segnala oltre 680 esercizi con più di 60 nuovi ingressi e un'appendice dedicata delle migliori pizzerie italiane nel mondo.

Ma la notizia, per noi, è un’altra: nemmeno una pizzeria del Trentino compare nella classifica delle eccellenze, vale a dire gli esercizi premiati con i Tre Spicchi e con le Tre Rotelle.

Possibile che il Trentino sia così indietro (e così anche l’Alto Adige) considerando che nelle altre guide enogastronomiche del Gambero Rosso, dai ristoranti ai vini, siamo sempre ai primi posti? Possibile che anche i locali dove “fare una pizza” significa ricerca, passione e tanto lavoro (ognuno di noi ne conosce parecchi, così) non siano stati capace di entusiasmare e sorprendere gli esperti che stilano la guida?

La classifica dei premiati con i Tre Spicchi e con le Tre Rotelle (simboli di massimo riconoscimento della guida) registra complessivamente un totale di 7 nuovi ingressi. La Campania è al vertice con 19 locali premiati, seguita dalla Toscana con 16, Lazio con 14, Piemonte con 7, Veneto con 6, Lombardia e Sicilia con 5, Abruzzo e Sardegna con 3, Emilia - Romagna con 2, Liguria, Basilicata, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Calabria e Puglia con 1.

Tra i premi speciali quello per la Pizza a Degustazione va alla pizzeria "Lo Spela" (Greve in Chianti-Firenze) e il titolo per la Pizza all'Italiana è assegnato al locale "Al4" (Roncade-Treviso). Il premio Pizza Napoletana lo vince invece La Contrada (Aversa-Caserta), mentre quello per Pizza a Taglio è assegnato a Lievito Pizza, Pane (Roma). Il premio per la Pizza Dolce va a Seu Pizza Illuminati (Roma). Ad Antonio Pappalardo (Cascina dei Sapori e Inedito- Brescia) e a Diego Vitagliano (10 Diego Vitagliano -Napoli, Pozzuoli) il premio speciale Maestro dell'impasto. Premio pizzaiolo emergente va a Concetto Fiorentino (Era Ora Ortigia- Siracusa).

Nella nuova guida ci sono oltre sessanta new entry, di cui 6 tra i premiati con i Tre Spicchi (BOB Alchimia a Spicchi a Montepaone – Largo 9 a Firenze – Le Parùle a Ercolano – Pupillo Pura Pizza a Frosinone – Qvinto a Roma – Verace Elettrica a Milazzo) e un nuovo Tre Rotelle (Tellia a Torino). Anche quest’anno ci sono, poi, i Premi Speciali che come sempre custodiscono storie da non perdere. Da quella del Pizzaiolo Emergente Concetto Fiorentino (Era Ora Ortigia), ai progetti di Officine del Cibo a Sarzana che vince il premio Ricerca e Innovazione. E ancora le pizze dell’anno, e i Maestri dell’Impasto: Antonio Pappalardo di Inedito a Brescia e La Cascina dei Sapori a Rezzato e Diego Vitagliano di 10 Diego Vitagliano a Napoli e Pozzuoli.

Gambero Rosso: le pizzerie “Tre Spicchi” 2022 in Lombardia

Crosta, Milano (MI)

Enosteria Lipen, Triuggio (MB)

La Filiale a L’ Albereta, Erbusco (BS)

Montegrigna Tric Trac, Legnano (MI)

Sirani, Bagnolo Mella (BS).

Gambero Rosso: le pizzerie “Tre Spicchi” 2022 in Sicilia

Da Clara, Venetico (ME)

L’Orso, Messina (ME)

La Braciera, Palermo (PA)

Piano B, Siracusa (SR)

Verace Elettrica, Milazzo (ME)

Gambero Rosso: le pizzerie “Tre Spicchi” 2022 in Sardegna

Framento, Cagliari (CA)

Pizzeria Bosco, Tempio Pausania (SS)

Re | Mi, Sassari (SS)

Gambero Rosso: le pizzerie “Tre Spicchi” 2022 nelle Marche

Mamma Rosa, Ortezzano (FM)

Gambero Rosso: le pizzerie “Tre Spicchi” 2022 in Abruzzo

Giangi Pizza e Ricerca, Arielli (CH)

Impastatori Pompetti, Roseto degli Abruzzi (TE)

La Sorgente, Guardiagrele (CH)

Gambero Rosso: le pizzerie “Tre Spicchi” 2022 in Puglia

400 Gradi, Lecce (LE)

Gambero Rosso: le pizzerie “Tre Spicchi” 2022 in Basilicata

Fandango, Potenza (PZ)

Gambero Rosso: le pizzerie “Tre Spicchi” 2022 in Calabria

BOB Alchimia a Spicchi, Montepaone (CZ)

Gambero Rosso: le pizzerie “Tre Spicchi” 2022 in Emilia Romagna

Berberè, Castel Maggiore (BO)

Piccola Piedigrotta, Reggio Emilia (RE)

Gambero Rosso: le pizzerie “Tre Spicchi” 2022 in Toscana

‘O Scugnizzo, Arezzo (AR)

Al Fresco, Firenze (FI)

Apogeo Giovannini, Pietrasanta (LU)

Battil’oro Fuochi + Lieviti + Spiriti, Seravezza (LU)

Chicco, Colle di Val d’Elsa (SI)

Disapore La Pietra, Cecina (LI)

Giotto, Firenze (FI)

Giovanni Santarpia, Firenze (FI)

Il Vecchio e il Mare, Firenze (FI)

La Divina Pizza, Firenze (FI)

La Pergola, Radicondoli (SI)

La Ventola, Rosignano Marittimo (LI)

Largo 9, Firenze (FI)

Le Follie di Romualdo, Firenze (FI)

Lo Spela, Greve in Chianti (FI)

ZenZero Osteria della Pizza, Pisa (PI)

Gambero Rosso: le pizzerie “Tre Spicchi” 2022 in Piemonte

Gusto Divino, Saluzzo (CN)

Gusto Madre, Alba (CN)

Libery, Torino (TO)

Patrick Ricci. Terra, Grani, Esplorazioni, San Mauro Torinese (TO)

Perbacco, La Morra (CN)

Sestogusto, Torino (TO)

Vola Bontà Per Tutti, Castino (CN)

Gambero Rosso: le pizzerie “Tre Spicchi” 2022 in Liguria

Officine del Cibo, Sarzana (SP)

Gambero Rosso: le pizzerie “Tre Spicchi” 2022 in Veneto

Da Ezio, Alano di Piave (BL)

Gigi Pipa, Este (PD)

Grigoris, Mestre (VE)

Guglielmo Vuolo Verona, Verona (VR)

I Tigli, San Bonifacio (VR)

Renato Bosco Pizzeria, San Martino Buon Albergo (VR)

Gambero Rosso: le pizzerie “Tre Spicchi” 2022 in Friuli-Venezia Giulia

Mediterraneo, Pordenone (PN)

Gambero Rosso: le pizzerie “Tre Spicchi” 2022 nel Lazio

180g Pizzeria Romana, Roma (RM)

Agriristorante Il Casaletto, Viterbo (VT)

Casale Rufini, Gallicano nel Lazio (RM)

In Fucina, Roma (RM)

La Gatta Mangiona, Roma (RM)

Mater, Fiano Romano (RM)

Proloco DOL Centocelle, Roma (RM)

Proloco Pinciano, Roma (RM)

Pupillo Pura Pizza, Frosinone (FR)

Qvinto, Roma (RM)

Sbanco, Roma (RM)

Seu Pizza Illuminati, Roma (RM)

Sforno, Roma (RM)

Tonda, Roma (RM)

Gambero Rosso: le pizzerie “Tre Spicchi” 2022 in Campania

10 Diego Vitagliano, Napoli (NA)

10 Diego Vitagliano, Pozzuoli (NA)

50 Kalò, Napoli (NA)

Casa Vitiello, Caserta (CE)

Da Attilio alla Pignasecca, Napoli (NA)

Era Ora, Palma Campania (NA)

Francesco & Salvatore Salvo, Napoli (NA)

I Masanielli, Caserta (CE)

La Contrada, Aversa (CE)

La Notizia, Napoli (NA)

Le Grotticelle, Caggiano (SA)

Le Parùle, Ercolano (NA)

Oliva da Concettina ai Tre Santi, Napoli (NA)

Pepe in Grani, Caiazzo (CE)

Pizzeria Salvo, San Giorgio a Cremano (NA)

Sorbillo, Napoli (NA)

Starita, Napoli (NA)

Villa Giovanna, Ottaviano (NA).