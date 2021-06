Camion perde due pneumatici mentre viaggia sull’A22: le gomme finiscono contro un’auto

EGNA. Incidente stradale, alle prime ore di mercoledì 9 giugno, sulla corsia nord dell’autostrada del Brennero, all’altezza di Egna, nel tratto a doppia percorrenza causa cantiere sulla corsia sud.

Erano circa le 4.30 quando un mezzo pesante, dopo la rottura di un semiasse, ha perso due pneumatici: sventura ha voluto che proprio in quel momento transitasse un’auto, una Golf, con a bordo una famiglia tedesca di quattro persone, due adulti e due bambini. L’impatto con le gomme è stato inevitabile: a nulla è valso il tentativo di frenata. I quattro a bordo dell’auto sono rimasti feriti ma fortunatamente in maniera non grave.

Le operazioni di pulizia della carreggiata, da parte dei vigili del fuoco di Egna con l’aiuto dei permanenti di Bolzano, sono durate un’ora. Sul posto anche la Stradale e gli operatori sanitari.