Brennero, a gennaio 4.300 tir in meno rispetto a un anno fa

BOLZANO. Rispetto all'anno scorso sono circa 4.300 i tir in meno che a gennaio hanno transitato lungo l'asse del Brennero. Per il governatore del Tirolo Günther Platter sono «prudenti segnali positivi», come si legge sulla Tiroler Tageszeitung.

I dati di gennaio sul transito dei tir erano molto attesi, visto che con il 1/o gennaio è entrato in vigore il divieto di transito «settoriale», ovvero il divieto per alcuni settori merceologici e per i tir più vecchi e inquinanti.

Lo scopo della norma era quello di ridurre o perlomeno di non incrementare i 2,5 milioni di tir che nel 2029 avevano varcato il Brennero. Nonostante questa diminuzione dei transiti di mezzi pesanti di 4.323 unità, ovvero del 2 percento, ora si vogliono attendere i risultati del trimestre, per avere il quadro della situazione, scrive la Tt.

Parallelamente ai divieti sono state aumentate le capacità del trasito merci sulla ferrovia. In gennaio le ferrovie austriache Oebb hanno contato 13.187 mezzi pesanti, a fronte dei 10.000 del 2019.