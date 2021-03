Bolzano, elicottero della Guardia di Finanza si rovescia in fase di decollo

BOLZANO. Stavolta è proprio il caso di dirlo, tragedia sfiorata all’aeroporto di Bolzano, dove un elicottero della Guardia di Finanza si è “rovesciato” mentre era in fase di decollo, finendo “pancia” all’aria. Fortunatamente, nessuno degli occupanti del velivolo è rimasto ferito, ma sono comunque intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per appurare cosa sia andato storto.

Qui alcune immagini del velivolo dopo l'incidente.







Elicottero della Finanza si rovescia in fase di decollo Ecco le immagini dell'incidente di questa mattina all'aeroporto di Bolzano, dove un Agusta Westland AW169, ancora a terra con i rotori in movimento, si è rovesciato sul lato destro. L'equipaggio formato da due persone è rimasto illeso.

Questo il video esclusivo: