Bimbo curato fuori dal Trentino, incontro tra la mamma e l’assessore Segnana

TRENTO. Importante confronto questa mattina tra l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana e la mamma del bambino di 9 anni curato fuori dal Trentino.

All’incontro organizzato questa mattina (26 luglio) per conoscere in dettaglio le difficoltà vissute dal minore hanno partecipato anche il direttore del Dipartimento pediatrico dell’ospedale Santa Chiara di Trento Massimo Soffiati e il il dirigente generale del Dipartimento salute della Provincia Giancarlo Ruscitti.

Durante il colloquio è stato analizzato il caso nel dettaglio e il dottor Soffiati ha confermato la propria disponibilità per un ulteriore incontro per la visita del bambino e l’analisi della documentazione medica, con l’obiettivo di attivare la rete di professionisti che opera anche fuori provincia, al fine di individuare le risposte più adeguate per il percorso riabilitativo.