Anziana uccisa in Rsa dal compagno di 87 anni

LANA. L'ospite della Rsa a Lana, Alto Adige, uccisa ieri durante l'orario di visita con una coltellata al cuore si chiamava Maria Waschgler e aveva 78 anni. Prima della pensione aveva gestito un negozio di alimentari nel paese della Val d'Adige alle porte di Merano.

Accusato del delitto, è stato arrestato il suo compagno, Karl Engelmayr, 87 anni. Il cittadino austriaco da tempo vive in Alto Adige. Il movente per il momento non è chiaro. Il delitto si è consumato nel tardo pomeriggio nel giardino della casa di riposo Lorenzerhof. Solo pochi giorni fa erano riprese le visite nella Rsa, dopo lo stop imposto dalla pandemia. L'accesso è consentito ai visitatori in possesso di green pass, esclusivamente al parco della struttura.

La vittima aveva ricevuto la visita e i due si erano seduti su una panchina del parco, quando l'uomo avrebbe estratto dalla tasca un coltello di cucina, colpendo la donna al cuore. Sul posto sono subito accorsi alcuni infermieri che hanno tentato di salvare la vita della donna. È anche giunto il medico d'urgenza. Nel frattempo alcuni collaboratori della struttura hanno bloccato l'anziano aggressore, che comunque non ha opposto resistenza, fino all'arrivo dei carabinieri.