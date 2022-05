Incidente mortale sulla Gardesana: la vittima è Matteo Mazzoldi

NAGO. La vittima dell’incidente stradale mortale di questa mattina a Tempesta è Matteo Mazzoldi, 22enne di Nago.

L’incidente lunga la Gardesana è avvenuto pochi minuti dopo le 8.

Il ragazzo era in sella alla sua moto e stava guidando in direzione di Malcesine dove lavorava in un noleggio barche.

All’improvviso, forse a causa del manto stradale bagnato, ha perso il controllo del mezzo, ed è finito contro la parete rocciosa, morendo sul colpo.

I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale. Sul posto anche la polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari che non sono riusciti a salvare la giovane vita.

Diplomato al Marconi di Rovereto, aveva frequentato il corso aspiranti sottufficiali della Marina Militare ed era un grande appassionato di arrampicata.

(foto Salvi e Facebook, Instagram)