Addio a Lucifero: i primi temporali in Trentino già domani sera

TRENTO. Picco del caldo domani in tutta Italia a causa dell'anticiclone Lucifero, che già da lunedì 23 agosto sarà in ritirata. Infatti all'inizio della prossima settimana temporali interesseranno il Nordest, la Lombardia orientale per poi scendere al centro e successivamente sulla fascia adriatica. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che domani, a parte alcuni temporali pomeridiani attesi sull'arco alpino, saranno il sole e il caldo africano i protagonisti della giornata.

Il primo splenderà quasi indisturbato, il secondo raggiungerà picchi di 37°C sulle zone interne della Sardegna e fino a 34-36°C su Toscana, Lazio, Emilia, Marche, Veneto, Lombardia, Puglia e Basilicata.

Per quanto riguarda nello specifico il Trentino, i previsori per domani (domenica) indicano un cielo soleggiato con aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata; dal tardo pomeriggio sono attesi i primi rovesci e temporali a nord, con precipitazioni in estensione a tutto il territorio in serata e nella notte successiva. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Un peggioramento che si farà sentire anche lunedì con nubi e precipitazioni nella notte e al primo mattino, in esaurimento, poi schiarite alternate ad annuvolamenti con probabili rovesci sparsi. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione.

Vento moderato dai quadranti settentrionali, di foehn in valle.