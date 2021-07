Tragedia in Lessinia: i bambini morti avevano 7 anni

TRENTO. I due bambini morti cadendo durante un gioco sul tetto di una ghiacciaia in Lessinia avevano entrambi 7 anni e vivevano a Verona. I due ragazzini feriti in modo non grave hanno 7 e 6 anni e sono stati portati all’ospedale di Verona. Le loro condizioni non sono per fortuna gravi.

In base ad una prima ricostruzione i bambini stavano giocando sul tetto di una ghiacciaia nei pressi di malga Preta, a pochi chilometri dal confine fra Veneto e Trentino quando la copertura ha ceduto.

I due bambini che hanno perso la vita sarebbero stati colpiti dal alcune pesanti pietre.

Sul posto assieme ai sanitari che hanno prestato le prime cure ai sopravvissuti, anche i carabinieri.