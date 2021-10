Sicuri in montagna: a lezione sul Bondone con il soccorso alpino

TRENTO. Cosa deve contenere lo zaino? Coma fare una chiamata in caso di soccorso? Come proteggersi dal maltempo?

Tutte domande alle quali si potrà avere risposta sabato 23 ottobre in un pomeriggio dedicato alle famiglie sul Monte Bondone in compagnia degli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino.

Un pomeriggio per capire come affrontare le escursioni e la montagna: da cosa mettere nello zaino a come vestirsi, dove proteggersi in caso di maltempo e come effettuare una chiamata di soccorso.

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria (evento Fall in sport sul sito discovertrento.it).

L‘evento è dalle 14 alle 16 Località Sant’Anna, Sopramonte - Monte Bondone ed è organizzato in collaborazione con l’Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e Donne di Montagna.

La foto è di Michele Purin.