Il mondo della montagna piange la scomparsa di Ferruccio Svaluto Moreolo

TRENTO. Il mondo della montagna è in lutto. Il corpo senza di vita di Ferruccio Svaluto Moreolo, guida alpina conosciuta e apprezzata in tutto il vasto territorio dolomitico e non solo, presidente del Gruppo rocciatori Ragni di Pieve di Cadore, è stato trovato nella mattinata di giovedì 8 aprile, fra neve e roccia, all'imbocco di Forcella Segnata, sulle Dolomiti venete. Moreolo era disperso dalla sera precedente, dopo il mancato rientro da una escursione scialpinistica sugli Spalti di Toro, fra le Dolomiti Venete e Friulane.

Verso le 20.30 la Stazione del Soccorso alpino del Centro Cadore, di cui Svaluto Moreolo faceva parte, era stata allertata, e dal campo base al Rifugio Cercenà erano partite diverse squadre con sci e pelli di foca, cui si sono uniti il Soccorso alpino di Pieve di Cadore e della Guardia di finanza di Auronzo e Cortina, con unità cinofile, anche molecolari; dal versante udinese si sono mossi il Soccorso alpino di Forni di Sopra e del Sagf di Tolmezzo. Le ricerche sono proseguite senza esito nella notte, in un'area con scarsa copertura telefonica. Alle 6 è decollato l'elicottero dell'Air Service Center, convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, per effettuare un sorvolo e trasportare in quota le squadre. Poco dopo, dai soccorritori a bordo è stato individuato il corpo, all'imbocco di Forcella Segnata, dove era caduto. Recuperato dall'eliambulanza del Suem di Pieve, è stato trasportato a valle, per poi essere accompagnato nella cella mortuaria.

Ferruccio Svaluto Moreolo faceva parte del Soccorso alpino dal 1989, è stato tecnico di elisoccorso per 25 anni e tecnico di centrale operativa fino allo scorso anno.

A darne notizia è stato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto: “Con profondo dolore vi comunichiamo che alle prime luci di questa mattina è stato rinvenuto il corpo senza di vita di Ferruccio Svaluto Moreolo. Ferruccio, guida alpina, presidente del Gruppo rocciatori Ragni di Pieve di Cadore, fa parte della famiglia del Soccorso alpino dal 1989. Ci stringiamo al dolore dei suoi familiari e della figlia Irene e ci uniamo alle loro lacrime”.