I laboratori del Trento Film Festival dal Parco dei Mestieri “traslocano” sul web. Ecco il latte di malga, l’oro bianco di montagna

TRENTO. Lo sono fin dalla prima edizione nel 2005 e, per la prima volta quest’anno, sono impegnati con una proposta online.

Non potendo accogliere al Parco dei Mestieri il suo giovane pubblico, il Trento Film Festival ha infatti messo a disposizione uno spazio virtuale dove, da venerdì 30 aprile al 16 maggio, saranno visibili laboratori, attività e presentazioni: trentofestival.it/t4future

Il percorso online che viene proposto dal Museo è dedicato all'arte della caseificazione, “Latte di malga: l’oro bianco di montagna”, alcune leggende trentine raccontano che fu l’Uomo selvatico, un antico abitante dei boschi, ad insegnare ai poveri contadini l’arte della caseificazione per produrre burro, formaggio e ricotta. L’arte casearia vanta una lunga e antica tradizione. L’uomo da sempre ha cercato un modo per conservare il più a lungo possibile il latte che mungeva. La lavorazione di questo prezioso alimento durante il periodo estivo avveniva direttamente nelle centinaia di malghe diffuse su tutto il territorio trentino. A conclusione del video viene illustrato come realizzare a casa, con semplici passaggi, un piccolo panetto di burro.

In occasione della 69a edizione, dal 30 aprile al 9 maggio 2021, il Trento Film Festival ha previsto anche un ricco programma di proiezioni cinematografiche per le scuole che viene offerto in streaming sulla pagina del sito dedicata agli istituti del territorio: trentofestival.it/t4future/t4future-scuole In quest’area del sito, riservata alle scuole del Trentino-Alto Adige, è proposto gratuitamente un programma cinematografico di grande qualità, con 12 titoli inediti e diversificati per fasce d'età per scuole di ogni ordine e grado, oltre a risorse didattiche di approfondimento a cura di esperti ed enti qualificati. C.L.