Era disperso da due giorni in montagna: ritrovato senza vita

CUNEO. Un’altra tragedia della montagna sulle vette dell’arco alpino. È stato trovato morto Davide Tosello, l'alpinista di 34 anni disperso da sabato pomeriggio sul Monviso. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno individuato il cadavere sul versante nord della montagna, oltre 400 metri a valle della cresta nord ovest che l'uomo stava forse percorrendo al momento dell'incidente.

Dopo la constatazione del decesso e l'autorizzazione alla rimozione della salma, il corpo è stato recuperato dall'eliambulanza e consegnato ai carabinieri di Casteldelfino (Cuneo) per le operazioni di Polizia Giudiziaria.

Alle operazioni hanno collaborato il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.

Davide era disperso dalla giornata di sabato 9 ottobre, e le prime ricerche si erano rivelate infruttuose.

All'alba di oggi (10 ottobre) le ricerche erano ripartite sul Monviso.

L'eliambulanza dell'Emergenza Sanitaria Piemontese aveva iniziato il trasporto in quota delle squadre che hanno battuto la montagna da terra. Le ricerche si erano concentrate sul versante nord ovest della montagna, che Tosello aveva scelto per scendere in direzione del rifugio Vallanta.

Ieri, dopo l'allarme dei familiari per il mancato rientro di Davide, l'elicottero dei vigili del fuoco ha effettuato un sorvolo della montagna, ma senza esito.

Nel frattempo i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese avevano intervistato le cordate che scendevano, sia dal versante della Val Varaita sia da quello della Valle Po, ma dell’alpinista 34enne non erano state trovate tracce.

Fino alla tragica notizia di questa mattina.