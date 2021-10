Boscaiolo muore travolto da un albero

BELLUNO. Un boscaiolo di 32 anni ha perso la vita stamane - 18 ottobre - travolto da una pianta nei boschi della Val Visdende, nel bellunese.

Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: si sa che l''uomo è rimasto schiacciato dall'albero in caduta, ma si è appreso se fosse una pianta alla quale stava lavorando lui stesso.

Sul posto sono giunti gli uomini del Soccorso alpino della Val Comelico, e quindi l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, insieme Carabinieri.

La pianta è stata spostata anche con l'aiuto dei colleghi del boscaiolo, ma purtroppo per il giovane non c'è stato niente da fare. La salma è stata recuperata con il verricello dall'eliambulanza e trasportata in un punto accessibile per essere poi trasportata a valle.