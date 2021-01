Zona rossa, Bolzano non chiude e “ricorre”

BOLZANO. La Provincia di Bolzano non chiude e “ricorre” contro la classificazione a zona rossa. "Sono rimasto abbastanza sconcertato, visto che attualmente siamo zona gialla. Anche il ministro Speranza mi ha confessato di essere sorpreso", ha detto il governatore Arno Kompatscher.

Sulla base di una valutazione dell'Azienda sanitaria altoatesina, la giunta provinciale durante una seduta straordinaria ha deciso di non inasprire le limitazioni attualmente in vigore. Kompatscher firmerà in serata un'ordinanza.

L'assessore Thomas Widmann ha parlato di una "valutazione sbagliata e inaccettabile" che "penalizza chi, come noi, fa molti test".