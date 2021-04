YoungJobber: la piattaforma tutta trentina per trovare chi fa ripetizioni o taglia l’erba del prato

TRENTO. Si chiama YoungJobber e sarà attiva tra circa due settimane la prima piattaforma che avvicina giovani, adulti ed aziende, per permettere lo svolgimento di lavori occasionali in modo semplice ed immediato.

L’idea è nata da Mattia Gasperetti, ideatore o meglio founder, come preferiscono dire loro, con la collaborazione, quindi co-founder, di Andrea Bertoluzza ed Enrico Gardumi, collaboratori Gabriel Tavernini, l’informatico che ha realizzato il sito e Federico Scapin.

Andrea e Mattia sono studenti di Economia qui a Trento mentre Federico sta studiando ingegneria a Povo ma a settembre passerà a pure lui ad economia per essere più “vicino alla realtà dell’attività che stiamo per intraprendere”.

La piattaforma YoungJobber è figlia di questo anno di pandemia in cui i ragazzi, tra una lezione on line ed una chat tra loro hanno pensato sul come mettere a frutto le loro capacità, la loro inventiva e le loro conoscenze. Così, spiega Federico “abbiamo inviato una mail informativa a circa 300 adulti e ad oltre 500 ragazzi, per raccogliere, pareri, opinioni, consigli ed eventuali critiche. La risposta è stata più che positiva quindi adesso manca solo lo start ed il gioco, quello iniziale, sarà fatto.

In pratica, badare ai figli a dare ripetizioni, tagliare l’erba del prato o effettuare consegne, da imbiancare l’appartamento a portare a spasso l’amico a quattro zampe, tutto è praticamente realizzabile. E queste sono solo alcune della miriade di mansioni che un ragazzo o una ragazza sono disposti a svolgere in cambio di qualche soldo.

La piattaforma è totalmente gratuita; se si cerca di contattare il jobber e non risulta possibile, ovvero il “lavoratore” non risponde, “chiamate il numero di servizio, provvederemo a contattare noi il jobber per sollecitarlo a presentarsi subito oppure, nel peggiore dei casi, provvederemo noi a trovarne un altro disponibile il prima possibile”.

Così dicono i titolari della piattaforma. Inoltre esiste la prestazione occasionale, che è vivamente consigliata sia ai ragazzi che agli adulti che sfruttano YoungJobber. Ancora: esiste un modo per sostenere il progetto; si può donare e sostenerlo direttamente nella pagina della piattaforma oppure scrivendo alla mail info@youngjobber.com

Partner dell’iniziativa sono Trento Giovani, Piano Giovani di Zona, la Provincia, i Comuni di Trento, Garniga Terme, Cimone ed Aldeno, il Muse, Crs, le Politiche Giovanili della Provincia e Komodo.