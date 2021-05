Voucher sportivo, in Trentino domande entro il 30 giugno: hanno aderito 122 associazioni

TRENTO. 122 Associazioni sportive trentine hanno detto “sì” al progetto e ora le famiglie hanno tempo fino al 30 giugno 2021 per fare domanda.

Il voucher è una misura ideata dalla Provincia autonoma di Trento per avvicinare alla pratica dello sport anche i bambini e i ragazzi minorenni di famiglie in possesso di determinati requisiti che, diversamente, non sarebbero in grado di sostenere questo onere. Destinatari dei contributi sono le famiglie numerose beneficiarie della quota B1) e le famiglie beneficiarie della quota A) dell'Assegno unico provinciale.

Sul sito dell’Agenzia provinciale per la famiglia www.trentinofamiglia.it è stato pubblicato l’elenco delle Associazioni sportive che hanno aderito al progetto; il voucher viene infatti riconosciuto esclusivamente per la frequenza di percorsi sportivi presso le Associazioni aderenti.



I nuclei familiari interessati a richiedere il voucher devono presentare domanda alle Comunità di valle/Comuni di appartenenza nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Possono presentare domanda di contributo le famiglie con figli di età compresa tra gli 8 anni compiuti ed i 18 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda. Il contributo riguarda la stagione sportiva 2021/2022.

122 Associazioni sportive hanno aderito al progetto e offrono un ventaglio ampio di attività sportive, tra cui nuoto, basket, pallavolo, judo, hockey, tennis, ciclismo, sci, danza, arti orientali, ginnastica artistica, fitness, pattinaggio su ghiaccio.

Qui la lista delle Associazioni aderenti al progetto: https://www.trentinofamiglia.it/Welfare-sportivo/Anno-2021-2022/Associazioni-sportive-aderenti