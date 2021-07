Viaggia contromano sull’Autobrennero, la polizia lo ferma: ora rischia una multa di oltre 8mila euro

TRENTO. Un autista polacco di 30 anni è stato multato dalla polizia stradale di Trento che lo ha fermato in autostrada del Brennero contromano la scorsa notte, verso le 4, nei pressi di Egna. L'uomo era alla guida di una autocarro Renault che stava conducendo in senso contrario lungo la carreggiata sud, ma in direzione nord.

L'uomo, che era sobrio, ha ammesso la sua responsabilità e gli è stato sequestrato il mezzo. Ora pagherà una sanzione compresa tra i 2.046 e gli 8.186 euro.