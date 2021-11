Valsugana, lavori in galleria, traffico deviato sull’ex statale e sulla vecchia strada dei Crozi

TRENTO. Ancora deviazioni del traffico lungo la Valsugana. Questa volta saranno notturne e interesseranno il tratto più vicino a Trento.

Da lunedì 8 novembre a lunedì 22 novembre 2021, in orario notturno dalle 20 alle 5, verrà chiuso al traffico, in direzione Padova, il tratto stradale comprendente la galleria di Martignano, il viadotto dei Crozi e la galleria Crozi 1 sulla Statale 47 della Valsugana, per lavori di ispezione e messa in sicurezza della volta della galleria Crozi 1.

Il traffico verrà deviato sulla ex Statale 47 delle Laste e sulla vecchia strada dei Crozi.