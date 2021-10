Primiero, la Panda delle Poste si “incastra” sul cordolo

TRENTO. Nessun ferito e pochi danni in seguito all’uscita di strada di una Panda, utilizzata per il servizio postale, avvenuta questa mattina, 25 ottobre, alle 11.30 a San Martino di Castrozza.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco di San Martino di Castrozza, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e di stabilizzazione della vettura, rimasta "incastrata" su un cordolo.

Come detto per chi era alla guida del mezzo non ci sono state conseguenze fisiche. (foto vvf San Martino di Castrozza)