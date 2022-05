Open day per il golf paralimpico a Roncegno

TRENTO. Open day, oggi 28 maggio, per persone con disabilità, al Golf Club di Roncegno: una giornata promozionale gratuita organizzata dalla sezione trentina del Comitato Italiano Paralimpico (Cip), in collaborazione con la delegazione regionale Trentino Alto Adige della Federazione Italiana Golf, per permettere anche a chi necessita di sedia a rotelle di sperimentare con una carrozzina speciale questo bellissimo sport all'aria aperta.

Presente all'iniziativa l'assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, che ha ringraziato il Cip, l'amministrazione comunale, il Golf club e i volontari presenti: "È molto importante far conoscere le varie opportunità che permettono alle persone con disabilità di poter praticare i diversi sport sul territorio.

Sono iniziative che incentivano l'inclusione e fanno allo stesso tempo conoscere il nostro Trentino e le tante attività che può offrire.

In questo senso è stata pensata anche l'iniziativa "Trentino per tutti", che vuole intercettare il bando statale per il turismo accessibile e punta a far diventare il Trentino una destinazione turistica inclusiva".